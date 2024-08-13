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В центре Тулы едва не столкнулись нарушитель ПДД и «почти нарушитель»

В центре Тулы едва не столкнулись нарушитель ПДД и «почти нарушитель»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Алексей прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, которую видеорегистратор его авто сделал в районе перекрестка ул. Советской и ул. Тургеневской в Туле. На кадрах видно, как водитель Toyota Passo собирается повернуть налево, вопреки знаку «Прямо и направо», но в этот момент по встречным трамвайным путям, нарушив двойную сплошную линию разметки, проносится Ford Tourneo Connect.

Нарушил ли в итоге водитель Toyota — неизвестно. Автор не выдержал и объехал невнимательного иногороднего автомобилиста.

— Потерялся человек. Не местный, бывает. Но обгон через двойную сплошную… — прокомментировал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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