В небе над Тулой засняли полярное сияние и падающие звезды: видео

Фото Юлии Александровой, видео Александра Илюхина.

С 11 по 13 августа метеорный поток Персеиды был на пике. А сияние нам «устроила» геомагнитная буря и вспышки на Солнце.

Вторую ночь любители астрономии и просто романтичные туляки наблюдают пик метеорного потока Персеиды. Это самый яркий звездопад лета, когда с Земли можно наблюдать до 100 метеоров в час невооруженным глазом.

И даже снять на телефон!

А вот участникам астрономического фестиваля Interstellar, который проходил в «Астроглэмпе» в Веневском районе Тульской области посчастливилось снять на видео полярное сияние.

Рассказывает тульский любитель астрономии, администратор группы «Астротеатр» Александр Илюхин.



Александр Илюхин.

— Сегодня под утро, около трех часов ночи, у нас полыхнуло! Этому предшествовала геомагнитная буря, которая с утра бушевала на Земле, а перед этим была вспышка на Солнце. Череда этих событий и привела к этому необыкновенно красивому явлению.

Все занимались своими «астрономическими делами», как вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, что это за столбы?» Яркое зрелище успели заснять на видео.

Кстати, это было первое полярное сияние, которое я видел своими глазами! Отличный финал нашего фестиваля получился.

Напомним, с 11 по 13 августа на пике — метеорный поток Персеиды. Чтобы увидеть падающие звезды, нужно найти место с минимальным городским освещением. Ну и конечно, безоблачное небо.

Если есть желание предстоящей ночью выехать за город загадывать желание, Myslo расскажет, куда направиться. Читайте в нашем материале «5 мест в Тульской области, где можно посмотреть на звезды».