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14 и 15 августа часть Новомосковска останется без света

14 и 15 августа часть Новомосковска останется без света

В зону отключения попадают 34 тысячи человек.

Треть Новомосковска на два дня останется без электричества. Подачу электроэнергии в городе отключат 14 и 15 августа с 8.00 до 20.00.

Полный список адресов здесь.

За это время энергетики проведут масштабные работы по ремонту и модернизации оборудования. 

12 августа на оперативном совещании у врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили проведение реконструкции подстанции «Угольная» в рамках подготовки к отопительному сезону в Новомосковске.

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» Виталий Акуличев сообщил, что подстанция 1932 года постройки обеспечивает электроэнергией треть города и нуждается в капремонте. Конструктивные особенности не позволяют провести работы без отключения электроэнергии. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина подчеркнула, что это беспрецедентная по масштабам и значимости работа, которая позволит качественно подготовиться к отопительному сезону в Новомосковске. Для замены оборудования потребуется отключение электричества в дневное время для большинства потребителей центра города. Принято решение провести работы до начала учебного года, пока не работают школы, а часть жителей находится в отпусках и на даче.

Заместитель главы администрации Новомосковска Федор Сизов сообщил, что все учреждения здравоохранения, МФЦ, ЗАГС, полиция, суд буду работать в штатном режиме. В эти дни 5 детских садов будут работать до обеда, при необходимости организованы дежурные группы полного дня.

Подзарядить телефоны и другие электроприборы жители смогут в 5 пунктах: местном МФЦ, в торговых центрах «Первый» и «Пассаж», а также в двух поликлиниках города — № 1 и № 3.

Холодное водоснабжение и мобильная связь будут работать в штатном режиме.

Запущены горячие линии: (48762) 3-43-49 — ЕДДС Новомосковска, 6-23-64 — диспетчер ООО «Промэнергосбыт», (4872) 47-88-07 — временный информационный центр «Тулэнерго», 8 (800) 200-68-83 — колл-центр, 8 (800) 220-0-220 — «горячая линия».

Дмитрий Миляев дал ряд поручений: Виталию Акуличеву — обеспечить своевременное выполнение работ, а при возможности — минимизировать время отключения; Федору Сизову — широко информировать жителей и представителей предпринимательского сообщества, Наталье Аникиной — обеспечить контроль всех процессов.

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Место
Новомосковск

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