В Белевском районе чиновника осудили за махинации с контрактом на миллион рублей

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Его оштрафовали на 50 тысяч рублей и лишили должности.

Бывшего чиновника администрации Белевского района осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оказалось, что администрация района заключила с подрядчиком контракт на миллион рублей. Компания должна была вывезти мусор. Заказчик принял и оплатил работы подрядчика, которые фактически так и не были выполнены.

Суд признал фигуранта виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей с лишением права занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления на два года. Приговор в законную силу не вступил.