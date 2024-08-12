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В Белевском районе чиновника осудили за махинации с контрактом на миллион рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Белевском районе чиновника осудили за махинации с контрактом на миллион рублей

Его оштрафовали на 50 тысяч рублей и лишили должности.

Бывшего чиновника администрации Белевского района осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оказалось, что администрация района заключила с подрядчиком контракт на миллион рублей. Компания должна была вывезти мусор. Заказчик принял и оплатил работы подрядчика, которые фактически так и не были выполнены.

Суд признал фигуранта виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей с лишением права занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления на два года. Приговор в законную силу не вступил. 

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Автор:
сегодня, в 12:15 0
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