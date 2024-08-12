В Белевском районе чиновника осудили за махинации с контрактом на миллион рублей

Бывшего чиновника администрации Белевского района осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Оказалось, что администрация района заключила с подрядчиком контракт на миллион рублей. Компания должна была вывезти мусор. Заказчик принял и оплатил работы подрядчика, которые фактически так и не были выполнены.
Суд признал фигуранта виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей с лишением права занимать муниципальные должности в органах местного самоуправления на два года. Приговор в законную силу не вступил.