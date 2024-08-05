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В Алексине разработали концепцию благоустройства Соборной площади
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Алексине разработали концепцию благоустройства Соборной площади

Врио губернатора Дмитрий Миляев проконтролировал исполнение поручений, данных им в ходе посещения райцентра.

На оперативном совещании министр культуры региона Татьяна Рыбкина доложила, что совместно с местной администрацией была разработана концепция благоустройства Соборной площади. Она стала частью проекта «Алексин Щедриных», где важную роль играет историческое место – Соборный храм близ Успенского собора. Н

а её месте планируется развернуть Щедринский сквер. Он войдет пешеходного маршрута «Щедринская тропа» и свяжет собор с новым мемориальным музеем в бывшем доме Щедриных на улице Радбужской. Появится зона с малой архитектурной формой, символизирующей вклад семьи Щедриных в культуру и музыкальную жизнь Алексина, а также фестивальная зона со сценой. В будущем здесь разместится одна из главных площадок Щедринского фестиваля, который планируется проводить при поддержке Фонда Валерия Гергиева.

Кроме того, по просьбе жителей приведут в порядок зону у храма близ памятника митрополиту Алексию: обустроят прогулочные дорожки, сделают освещение.

Глава администрации Алексина Павел Федоров добавил, что при содействии врио губернатора определен партнер, который будет вместе с региональным правительством и администрацией Алексинского района развивать территорию сквера. Дмитрий Миляев поручил составить дорожную карту проекта и отметил, что к нему нужно подойти со всей ответственностью, учитывая его особое историческое место в городе.

Был составлен перечень мемориалов и воинских захоронений, требующих реставрации. В общей сложности в Алексине 32 таких объекта. 9 из них – объекты культурного наследия. В этом году будут восстановлены памятник в с. Спас-Конино и обелиск на Троицком кладбище. До 1 ноября отремонтируют 8 памятников. 17 мест приведут в порядок будущей весной. Подготовлен проект ремонта мемориального комплекса Площадь Победы.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что все памятные места в регионе должны быть приведены в порядок до 9 мая. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что до 30 ноября будет выполнен капитальный ремонт 2 километров дороги Алексин – Малое Савватеево – граница Калужской области. На дороге Алексин – Першино сделают локальный ремонт дорожного полотна, а в следующем году – капремонт участка длиной 7,5 км.

Для безопасности дорожного движения на участке дороги на ул. Тульской рассмотрена возможность обустройства искусственных дорожных неровностей и тротуара. Кроме того, министр доложил какая работа ведется перевозчиками по установке валидаторов для безналичной оплаты поезда в общественном транспорте Алексина.

Также министр представил предложения о финансировании работ по инструментальному обследованию мостовых сооружений и путепроводов на автомобильных дорогах местного значения. На территории региона расположено 88 таких сооружений. Стоимость ежегодного обследования – 10 млн рублей.

Дмитрий Миляев отметил, что важно содержать мостовые сооружения в нормативном состоянии, и поручил минтрансу совместно с минфином проработать выделения необходимых средств. Также по поручениям врио губернатора:

  • проверены работы в сквере по улице Ленина в Алексине и на детской площадке в Ясногорске, объем и качество соответствуют техническому заданию;
  • проведен мониторинг соблюдения графика вывоза ТКО. Нарушения графика не зафиксированы, что также подтверждает система управления потоками отходов региона. Состояние контейнерных площадок удовлетворительное; 
  • состоялась встреча со спортивной общественностью, было принято совместное решение, что воспитанники ДЮСШ «Горизонт» будут заниматься игровыми видами спорта и ОФП в строящемся ФОКе; 
  • территорию Алексинской районной больницы благоустроят, для нее закупят передвижной комплекс для маммографии, а также аптека в доме № 8 по ул. Ленина перейдет на круглосуточный режим работы, как только будет привлечен новый фармацевт;
  • прорабатывается вопрос передачи в муниципальную собственность сквера и парка в мкр. Петровский, после передачи совместно с жителями будет разработана концепция благоустройства территории;
  • до 1 октября проведут дополнительное озеленение сквера подкова, приведут в порядок ступеньки городской библиотеки, обустроят парковки и проезд между домами по ул. Дубравная и Шоссе ген. Короткова.

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