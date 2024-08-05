Какие дома Тулы будут обесточены 6 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Менделеевская, 1,
- ул. Советская, 53, 55, 55-ж, 57, 59,
- ул. Оружейная, 4/1, 15 к.3, 26, 23,
- ул. 9 Мая, 10,
- ул. Болдина, 137, 147, 149, 124,
- ул. Металлургов, 79, 81,
- ул. М. Горького, 33,
- Мясново: 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-56 (чётн.),
- ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а,
- 11-й пр-д, 7-39 (нечётн.), 8-38 (чётн.),
- 12-й пр-д, 9-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 11-а, 14-а,
- ул. Полюсная, 9, 11, 13, 12-32 (чётн.), 15-19 (нечётн.)
- 10-й пр-д, 9-39 (нечётн.), 10-42 (чётн.), 15-а, 24-а, 28-а, 39-а.