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Тульский «Арсенал» со счётом 2:1 обыграл «Енисей»
Фото Алексея Пирязева.

Тульский «Арсенал» со счётом 2:1 обыграл «Енисей»

Решающий гол был забит на последних секундах добавленного времени.

На Центральном стадионе Тулы оружейники приняли красноярский «Енисей». В первом тайме на поле вышли Левашов, Печенкин, Большаков, Бердников, Жилкин, Цараев, Кайнов, Дмитриев, Липовой, Хабибов и Минаев.

Первый же подход гостей к воротам туляков оказался удачным – на 7-й минуте сибиряки открыли счёт. Спустя 15 минут отличился Данил Липовой – 1:1. Первый тайм завершился ничьей.

Во второй части игры Печенкина и Дмитриева сменили Ндука и Раздорских. На 75-й минуте на замену Хабибову вышел Ткачёв. Спустя семь минут Липового заменил Никитин. Арбитр добавил к основному времени пять минут, и буквально на последних секундах тулякам удалось-таки забить решающий гол. 

Итог – 2:1 в пользу «Арсенала»! Поздравляем футболистов и болельщиков!

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Фотограф:
сегодня, в 20:52 +5
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Тула

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