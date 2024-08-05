В Центральном парке прошел рейд по выгулу собак

Фото из архива Myslo.

Владельцам животных напомнили правила, которые нужно соблюдать.

В Центральном парке им. П. П. Белоусова в Туле прошел рейд по соблюдению правил выгула домашних животных и выявлению недобросовестных собаководов.

В мероприятии приняли участие сотрудники УМВД, управления административно-технического надзора администрации города и ГУ ТО «Тульские парки».

Владельцам собак напомнили условия, при которых они могут находиться с животными в общественных местах.

По закону, в частности, установлены требования об исключении возможности свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках, недопущения выгула животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Отметим, что на территории Центрального парка действуют три площадки для выгула собак:

около технических ворот со стороны ул. Первомайской,

в районе пляжной зоны со стороны улицы Тульского Рабочего полка,

по ул. Тульского Рабочего полка, в районе дома № 98.

Также площадки есть в Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках и в Баташевском саду. Объекты оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев и урны.

Добраться до специальных площадок можно, не пересекая всю территорию парков, чтобы не доставлять неудобства другим посетителям.