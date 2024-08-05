По каким адресам тулякам в августе отключат газ

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
5 августа с 11.00 до 17.00
- Одоевское ш., 28, подъезд № 1.
8 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Макара Мазая, 11, подъезды № 2, 4.
12 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.
с 10.00 до 15.00
- ул. Токарева, 65.
с 12.00 до 16.00
- ул. Никитская, 7.
с 14.00 до 17.00
- ул. Самоварная, 17.
- ул. Мезенцева, 24.
13 августа с 10.00 до 15.00
- ул. Токарева, 67.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.
- ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.
14 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Токарева, 86-а.
- ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.
15 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.
- ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.
с 14.00 до 17.00
- ул. Демонстрации, 141.
19 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.
- ул. Вильямса, 38.
20 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Вильямса, 38.
21 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.
- ул. Вильямса, 38.
с 10.00 до 15.00
- ул. Седова, 17.
с 13.00 до 17.00
- ул. Морозова, 22.
22 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Вильямса, 38.
26 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Вильямса, 38.
с 14.00 до 17.00
- ул. Перекопская, 7-а.
27 августа с 10.00 до 17.00
- ул. М.Горького, 51.
28 августа с 10.00 до 17.00
- ул. Седова, 8.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.