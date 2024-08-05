По каким адресам тулякам в августе отключат газ

Фото Алексея Пирязева.

В августе специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

5 августа с 11.00 до 17.00

Одоевское ш., 28, подъезд № 1.

8 августа с 10.00 до 17.00

ул. Макара Мазая, 11, подъезды № 2, 4.

12 августа с 10.00 до 17.00

ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.

с 10.00 до 15.00

ул. Токарева, 65.

с 12.00 до 16.00

ул. Никитская, 7.

с 14.00 до 17.00

ул. Самоварная, 17.

ул. Мезенцева, 24.

13 августа с 10.00 до 15.00

ул. Токарева, 67.

с 10.00 до 17.00

ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.

ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.

14 августа с 10.00 до 17.00

ул. Токарева, 86-а.

ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.

15 августа с 10.00 до 17.00

ул. Ю.Фучика, 20, корпус № 3.

ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.

с 14.00 до 17.00

ул. Демонстрации, 141.

19 августа с 10.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.

ул. Вильямса, 38.

20 августа с 10.00 до 17.00

ул. Вильямса, 38.

21 августа с 10.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 191, корпус № 1.

ул. Вильямса, 38.

с 10.00 до 15.00

ул. Седова, 17.

с 13.00 до 17.00

ул. Морозова, 22.

22 августа с 10.00 до 17.00

ул. Вильямса, 38.

26 августа с 10.00 до 17.00

ул. Вильямса, 38.

с 14.00 до 17.00

ул. Перекопская, 7-а.

27 августа с 10.00 до 17.00

ул. М.Горького, 51.

28 августа с 10.00 до 17.00

ул. Седова, 8.

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.