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Роспотребнадзор помог туляку отсудить больше 75 тысяч рублей за некачественные окна
Фото из архива Myslo

Роспотребнадзор помог туляку отсудить больше 75 тысяч рублей за некачественные окна

Помимо неустойки и штрафа, недобросовестному продавцу придётся возместить расходы на независимую экспертизу.

Житель Тульской области заключил с ООО «Комфорт» договор на изготовление и установку четырёх пластиковых окон, но всё пошло не так: сначала окна оказались изготовлены не по размерам, а после переделки в стеклопакетах обнаружились недостатки.

Претензию с требованием сделать нормальные окна и выплатить неустойку изготовитель проигнорировал. Недовольный заказчик сделал независимую экспертизу, которая подтвердила его правоту. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора обратились в суд с иском о защите законных прав потребителя.

В ходе рассмотрения дела компания-продавец устранила все выявленные недостатки. Дополнительно суд обязал организацию выплатить клиенту неустойку, штраф и возместить расходы на проведение независимой экспертизы – общая сумма превысила 75 тысяч рублей.

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Фотограф:
сегодня, в 21:53 0
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Место
Тульская область

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