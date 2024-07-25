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Пьяный житель Алексина сжег чужой автомобиль: суд огласил приговор
Фото пресс-службы судов и УСД Тульской области.

Пьяный житель Алексина сжег чужой автомобиль: суд огласил приговор

Сумму ущерба оценили в 2,6 миллиона рублей.

Алексинский суд приговорил местного жителя к двум годам принудительных работ с ежемесячным удержанием 15% зарплаты в доход государства за уничтожение чужого автомобиля, сообщает пресс-служба судов и УСД по Тульской области.

Инцидент произошел еще в апреле 2024 года на улице Трудовых Резервов. Пьяный туляк, прогуливаясь по вечернему городу, внезапно решил сжечь чужой припаркованный автомобиль Hyundai Solaris.

Мужчина положил горящую тряпку под переднее правое колесо, после чего машина загорелась. Подсудимый с места пришествия скрылся. Сумма ущерба составила 2,6 миллиона рублей. 

— До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении осужденного в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, — подчеркнули в пресс-службе системы.

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Автор:
сегодня, в 22:33 0
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