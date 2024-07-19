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В Туле чета Солдатовых отметила 50-летие семейной жизни
Фото: zagsi.tularegion.ru

В Туле чета Солдатовых отметила 50-летие семейной жизни

Юбиляры поставили подписи в почетной «Книге Юбиляров» и обменялись обручальными кольцами.

В тульском Дворце бракосочетания состоялось торжественное мероприятие в честь Золотой свадьбы четы Солдатовых. Алевтина Викторовна посвятила жизнь работе в детской больнице, 19 лет была заместителем главного врача. Имеет звание Ветерана труда.

Николай Иванович служил в Вооружённых Силах, ушел в отставку в звании подполковника. Имеет семь медалей и звание ветерана Вооруженных сил Российской Федерации.

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Сейчас Николай Иванович занимается пением, солирует в музыкальной гостиной Центрального парка и Городском концертном зале. А его супруга разводит цветы. 

Юбиляры поставили подписи в почетной «Книге Юбиляров» и обменялись обручальными кольцами. У Николая Ивановича и Алевтины Викторовны двое детей и четверо внуков.

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вчера, в 22:25 +4
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