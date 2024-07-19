Роспотребнадзор помог туляку отсудить деньги у недобросовестных юристов

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Также суд взыскал в пользу потребителю компенсацию морального вреда и штраф.

В сентябре прошлого года туляк заключил с ООО «Правовой центр «Союз спасения» договор оказания юридических услуг на 60 тысяч рублей. Чуть позже заказчик решил расторгнуть договор и попросил вернуть деньги, в соответствии со ст. 32 Закона «О защите прав потребителей».

Не дождавшись от юристов реакции, недовольный туляк направил им досудебную претензию. Ситуация не изменилась. Тогда мужчина пожаловался в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.

Теперь юридическая фирма должна вернуть своему несостоявшемуся клиенту 60 тысяч рублей, выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также заплатить штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке на сумму 37500 рублей.