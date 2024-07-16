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С сентября в Туле планируют открыть рабочее движение по новому мосту через Упу
Фото Алексея Пирязева.

С сентября в Туле планируют открыть рабочее движение по новому мосту через Упу

Об этом стало известно на совещании по оперативным вопросам врио губернатора Тульской области.

Дмитрий Миляев проконтролировал исполнение данных им ранее поручений.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что заключен контракт на выполнение дополнительных работ по строительству сопряжения мостового перехода через р. Упу с улично-дорожной сетью Тулы, работы ведутся по графику.

С сентября планируется открыть рабочее движение по мосту.

Также завершены работы по ремонту тротуара на ул. Максимовского.

Дмитрий Миляев поручил Илье Беспалову держать вопрос строительства моста через Упу и других важных объектов Тулы на особом еженедельном контроле.

Сюжет: Новый мост через Упу
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