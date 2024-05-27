На дополнительные работы по строительству сопряжения с новым мостом через Упу нужно 72 миллиона

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

О строительстве нового монолитного моста через Упу говорили на оперативном совещании в правительстве.

Для моста через Упу был подготовлен дополнительный проект, связанный с прилегающей улично-дорожной сетью, строительство сопряжения с мостом.

Как рассказал Илья Беспалов, глава администрации Тулы, проект на дополнительные работы по строительству сопряжения с улично-дорожной сетью вышел из экспертизы с удорожанием стоимости: разница – 72 млн рублей.

Сейчас готовность самого моста составляет 74%. Ранее Myslo рассказывал об особой технологии строительства мостового сооружения.