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В конце июля в Центральную Россию придет похолодание
Фото Дмитрия Дзюбина.

В конце июля в Центральную Россию придет похолодание

Температура опустится ниже нормы.

По новым климатическим нормам, со вторника начинается самый жаркий период года — с 16 по 23 июля среднесуточная температура воздуха имеет самый высокий показатель в году и составляет +19,8°. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Во вторник и среду в Центральной России будет жаркая погода — до +29…+31°, без осадков. В четверг циклон принесет локальные дожди, местами ливни с грозами. Температура воздуха снизится до +24…+26°. В конце недели тоже ожидаются кратковременные осадки.

Практически до конца июля показания термометров будут близки к норме — +22…+27°. А в последние 3–4 дня месяца похолодает, температура воздуха опустится ниже положенного.

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Фотограф:
сегодня, в 11:54 +4
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