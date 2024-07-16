В Тульской области пьяный водитель «девятки» насмерть сбил двух мужчин: суд огласил приговор

В Белёве 52-летний местный житель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 4 февраля в 18.10 на 8-м километре автодороги Белев — Ровно — Слобода Белевского района пьяный обвиняемый на автомобиле ВАЗ-21093 сбил двух пешеходов, которые шли по обочине. От полученных травм 53-летний и 57-летний мужчины скончались на месте происшествия.

После ДТП обвиняемый сбежал с места происшествия, но был задержан правоохранителями на своей даче в этот же вечер.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 года колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.