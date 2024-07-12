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На телебашне в Туле включат подсветку в честь Дня российской почты

На телебашне в Туле включат подсветку в честь Дня российской почты

Она будет появляться каждый вечер с 12 по 14 июля.

На телебашне Тулы в честь Дня российской почты включат праздничную подсветку. Проекция праздничной открытки в корпоративных цветах Почты России будет появляться каждый вечер с 12 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, этот праздник отмечается во второе воскресенье июля. Он был учреждён Указом Президента Российской Федерации «О Дне российской почты» от 16 мая 1994 г. № 944 в ознаменование той роли, которую почта сыграла в развитии государства. Российская почта является одной из старейших в Европе, ее история насчитывает более 300 лет. 
 

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