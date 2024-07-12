Пьяный житель Суворова помочился на полицейскую машину

В Суворове двое местных жителей признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.
Судом установлено, что 28 июня пьяные обвиняемые, 25-летний и 28-летний мужчины, приметили автомобиль полиции, припаркованный на улице. Один из граждан ударом ноги сломал зеркало заднего вида, а второй — помочился на машину.
В судебном заседании обвиняемые признали вину и раскаялись, но так и не смогли пояснить, для чего они это сделали.
Постановлением суда мужчинам назначено наказание в виде ареста на 15 суток.