Пьяный житель Суворова помочился на полицейскую машину

В Суворове двое местных жителей признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 28 июня пьяные обвиняемые, 25-летний и 28-летний мужчины, приметили автомобиль полиции, припаркованный на улице. Один из граждан ударом ноги сломал зеркало заднего вида, а второй — помочился на машину.

В судебном заседании обвиняемые признали вину и раскаялись, но так и не смогли пояснить, для чего они это сделали.

Постановлением суда мужчинам назначено наказание в виде ареста на 15 суток.



