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Пьяный житель Суворова помочился на полицейскую машину

Пьяный житель Суворова помочился на полицейскую машину

А его друг сломал зеркало заднего вида.

В Суворове двое местных жителей признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщает Управление Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 28 июня пьяные обвиняемые, 25-летний и 28-летний мужчины, приметили автомобиль полиции, припаркованный на улице. Один из граждан ударом ноги сломал зеркало заднего вида, а второй — помочился на машину.

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В судебном заседании обвиняемые признали вину и раскаялись, но так и не смогли пояснить, для чего они это сделали. 

Постановлением суда мужчинам назначено наказание в виде ареста на 15 суток. 

 

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