Myslo-SUP в Платоновском парке: у нас есть первые участники!

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Редакция Myslo начала получать первые заявки от участников фестиваля Myslo-SUP.

Туляки готовы участвовать во всех активностях: гонке на сапбордах, ночном заплыве, медитации и пробном заплыве.

А это значит, что тем, кто еще думает об участии, стоит поторопиться!

Спортивный праздник и большой летний пикник — фестиваль Myslo-SUP состоится 10 августа в Платоновском парке на большом пруду и аллеях вокруг.

Портал Myslo, газета «Слобода», журнал «Модный город» приглашают в большое летнее приключение! Главные события фестиваля Myslo-SUP — соревнования корпоративных команд сапсёрферов, ночной заплыв на сапах и медитация под звездами. Участникам предстоит на скорость преодолеть дистанцию 3×100 м с огибанием буёв.

Гонка будет проходить по турнирной системе на вылет. От компании можно заявить несколько участников. Минимально — команда из 2 человек; приветствуется, если будут и женщины, и мужчины. Каждый участник стартует на отдельном сапе.

Победителей командной гонки ждет приз в 30 тысяч рублей.

Тех, кто покажет лучший индивидуальный результат по времени — и среди мужчин, и среди женщин, — ждут призы по 20 тысяч рублей. Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия.

Как принять участие?

Для участия в гонке необходимо прислать заявку на [email protected], указав количество участников, ваше имя и контактный телефон (пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма).

Участие в гонках платное, 4 тысячи рублей за один сап (со своим сапом — 3 тысячи рублей).

Вы ни разу не стояли на сапе? Это легко исправить. На празднике будут работать опытные инструкторы от компании нашего партнера. Это бесплатно. Если вы хотите попробовать — регистрируйтесь на пробный заплыв, отправив заявку на [email protected]. Мы забронируем вам сап и время. Попробуйте, вам понравится, но учтите — количество мест для новичков ограничено.

Ночной заплыв на сапах — с фонариками, свечами и медитацией под звездным небом — завершит праздник и станет кульминацией прекрасного субботнего дня на пруду Платоновского парка.

Для участия в ночном заплыве также необходима предварительная регистрация через [email protected]. Количество участников здесь ограничено.

Весь день на аллеях Платоновского парка будет много и других развлечений, интересных, необычных и бесплатных.

Фитнес-инструкторы проведут занятия по йоге, «здоровая спина» для взрослых и детей, уроки фитнес-танцев Zumba, Zumba Kids и сальсы.

Впервые в Туле можно будет попробовать стать участником FitRock — это рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… и все это под звуки ударов барабанных палочек!

Инструктор по латинским танцам даст урок танца в стиле latina-mix.

А опытные инструкторы проведут занятие по пилатесу и ночную медитацию на воде.

Будет работать зона фуд-корта. Известные тульские производители проведут дегустацию своей продукции.

В детской зоне — мастер-класс по скетчингу, настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы. Участие в детской анимации бесплатное.

На пикнике будут работать фотозоны и приглашенные фотографы. Самая веселая и стильная компания пикника получит подарок от партнеров мероприятия.

Весь день на пикнике будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хэдлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band».