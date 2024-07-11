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115 кг просрочки и насекомые: из-за антисанитарии в Туле закрыли три кафе
Фото: ru.freepik.com.

115 кг просрочки и насекомые: из-за антисанитарии в Туле закрыли три кафе

Гостей там кормили продуктами неизвестного происхождения.

Специалисты Роспотребнадзора остановили в Туле работу трех кафе. Речь идет о заведениях «Под мостом», «Заречный дворик» и «Час пик», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенной проверки установлено, что сотрудники кафе не соблюдали поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции, а у персонала не было медицинских книжек.

Для приготовления блюд использовались продукты без сопроводительных документов, информации об изготовителе и сроках годности. По итогам проверок санитарные врачи сняли с производства 115 кг продукции.

В итоге кафе «Под мостом» и «Заречный дворик» закрыли на 90 суток, кафе «Час пик» — на 30 суток до устранения нарушений. 

Напомним, ранее санитарные врачи уже закрывали кафе «Под мостом» из-за антисанитарии. Однако в какой-то момент владелец снова открыл кафе и продолжил работать с теми же нарушениями.

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Автор:
сегодня, в 10:12 +2
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