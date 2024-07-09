В Туле из-за тараканов снова закрыли кафе «Под мостом»

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Заведение уже закрывали из-за антисанитарии. Однако в какой-то момент владелец снова открыл кафе и продолжил работать с теми же нарушениями.

В Туле кафе «Под мостом» повторно нарушило требование санитарных норм. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе УСД и судебной системы по Тульской области.

В заведении общепита специалисты нашли тараканов, грязное оборудование. Кроме того, сотрудники кафе нарушали режим санитарной обработки посуды, кухонного инвентаря, а для приготовления блюд использовали просроченные продукты.

В феврале суд уже останавливал работу общепита на 90 суток. Тогда владелец кафе вину признал и обязался устранить все нарушения. Спустя время, несмотря на запрет суда, кафе снова открыло свои двери для посетителей. Проверка к владельцу общепита нагрянула через 3 месяца, и снова специалисты нашли те же нарушения.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора повторно составили протокол о временном запрете на работу заведения с 4 июля до рассмотрения дела в суде, который состоится уже завтра, 10 июля.



