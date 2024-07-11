Иностранец пытался подкупить полицейского в Туле: суд огласил приговор

В Туле 34-летний гражданин Таджикистана признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, что 25 апреля обвиняемый пытался всучить начальнику отдела участковых полиции 27 500 рублей. За эти деньги тот должен был закрыть глаза на нарушения в сфере миграционного законодательства, которые допустила жена обвиняемого. Правоохранитель отказался от взятки и сообщил о действиях обвиняемого руководству.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год.