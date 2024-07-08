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За неделю клещи покусали 266 туляков
Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

За неделю клещи покусали 266 туляков

Чаще всего вредители по-прежнему атакуют на дачах и в лесах.

За прошедшую неделю, с 1 по 7 июля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 266 жителей Тульской области, 33 из них — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Похоже вредители ослабили атаки по сравнению с показателями прошлых недель. Тогда клещи кусали 329 жителей региона. Похоже вредители ослабили атаки по сравнению с показателями прошлых недель. Возможно, в связи с жаркой погодой. 

Всего с начала теплого сезона специалисты зафиксировали 2038 случаев присасывания клещей. В прошлом году — 2758 случаев.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (35,2%), на территории садово-огородных товариществ (36,8%), при посещении лесов (8,6%) и других территорий (19,4%).

— За период мониторинга исследовано 1777 клещей, снятых с людей, и 313 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 11,1%, анаплазмой — 5,5%, — сообщили в ведомстве. 

Как уберечься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке

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Автор:
сегодня, в 13:11 +1
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