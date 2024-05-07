8 вопросов про клещей: почему их так много, чем они опасны и как от них уберечься

Фото Алексея Пирязева и из архива Myslo.

В Тульской области – нашествие клещей. Как сделать так, чтобы они нас не победили, выяснили со специалистами Роспотребнадзора.

«Пришел с прогулки, с себя 15 штук снял, с собаки — 30!» — такие посты в тульских пабликах сейчас появляются едва ли не каждый день.

Мы решили узнать, где и почему чаще всего встречаются клещи и как выбрать средство защиты.

Какие инфекции в нашем регионе переносят клещи?

Опасный энцефалит встречается далеко не в каждой области. Есть ли опасные инфекции в нашем регионе? Слово Евгении Дёмкиной, ведущему специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области:

Евгения Дёмкина — Тульская область, как и приграничные к ней, не является эндемичной территорией по клещевому вирусному энцефалиту. Так, в Орловской, Рязанской, Липецкой, Калужской, Московской областях в клещах вирус клещевого энцефалита не обнаружен. За исключением двух районов Московской области — Дмитровского и Талдомского, но они расположены ближе к Тверской области.

— Клещи — переносчики опасных болезней: иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ)/болезни Лайма, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), туляремии. С целью контроля за эпидемиологической ситуацией по клещевым инфекциям на территории региона Управлением Роспотребнадзора по Тульской области ежегодно, с марта по октябрь, проводится еженедельный мониторинг.

В настоящее время иксодовый клещевой боррелиоз — единственная официально регистрируемая инфекция в области, передающаяся клещами, несмотря на регистрируемые факты инфицированности клещей возбудителями анаплазмоза и эрлихиоза.

Где больше всего клещей в Тульской области?

По информации управления Роспотребнадзора, больше всего по факту присасывания клещей в медучреждения обращались в Туле, бывшем Ленинском, Алексинском, Заокском, Узловском, Суворовском, Новомосковском, Ефремовском и Щекинском районах. За последние 5 лет случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона.

Клещи любят тепло и влажность.

— Клещевой сезон в разные годы начинается в разное время в зависимости от погодных условий. Самые благоприятные условия для клещей — температура +18… +20 °С и влажность свыше 55%, — рассказала Евгения Дёмкина.

Клещи кусают в лесу. А в городе?

Клещи хорошо себя чувствуют в смешанных, хвойных и лиственных лесах, где много травы, есть подстилка из опавшей гниющей листвы без доступа к солнечным лучам.

Выше всего риск подцепить клеща именно в траве.

— В последние годы случаи присасывания клещей фиксируются и в городах. А именно там, где парковые зоны примыкают к неухоженным пространствам, там где не проведена акарицидная обработка, не убрана сухая листва, валежник, мусор, не окошена трава.

Клещи не прыгают на людей и животных с деревьев. Они забираются с земли, травы и кустарников и путешествуют по телу в поисках наиболее удобного места для присасывания. Эти паукообразные не любят высоту и не поднимаются выше 20 см.

– На начало мая в Тульской области зарегистрировано 247 случаев присасывания клещей (в том числе к детям — 62) в 18 районах. Лидируют Алексинский район и бывший Ленинский район Тулы, — подчеркнула Евгения Дёмкина.

По информации Роспотребнадзора, с начала 2024 года зарегистрировано пять случаев болезни Лайма. Причем болезнь проявилась после прошлогодних укусов клещей.

Поздняя постановка диагноза связана с несвоевременным обращением за медицинской помощью.

Как обрабатывают территории от кровопийц?

В соответствии с санитарными правилами в регионе ежегодно проводят расчистку, благоустройство и противоклещевую акарицидную обработку парков, скверов, кладбищ, оздоровительных баз и организаций, мест массового отдыха и пребывания населения.

— В 2024 году в области запланировано провести акарицидные мероприятия на площади 1200 га, из них 635 га — территории летних оздоровительных учреждений. На сегодняшний день обработали от клещей 78 га.

Кстати, акарицидная обработка садово-дачных участков и пашен — ответственность собственников. Они обрабатывают участки за свой счет.

А как обезопаситься?

Чаще всего люди уязвимы перед клещами во время отдыха на природе или во время работы на садово-огородных участках. Важно правильно одеваться. Как подчеркивает эксперт Роспотребнадзора, стоит выбирать плотно прилегающую одежду, желательно светлых тонов, а еще лучше — белую. На ней лучше видно путешествующего по человеку клеща. Следует застегивать все пуговицы и замки.

Осматривайте нижнюю часть одежды на природе и по возвращении домой.

— Важно использовать средства индивидуальной защиты — репелленты, отпугивающие клещей. Они могут быть как в виде специальных карандашей, так и аэрозолей. При покупке изучите состав: репеллент с диэтилтолуамидом не вызывает побочных и аллергических реакций и эффективен на 80-90%, — подчеркнула Евгения Дёмкина.

Что делать, если клещ присосался?

Можно ли заметить сразу, что вас укусил клещ? Чувствительность у всех разная, но чаще — нет. В этом уверена начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина:

Ирина Хохлачкина — Почувствовать, как клещ ползет по коже и прокусывает ее, практически невозможно. Поэтому присосавшийся клещ способен оставаться незамеченным и питаться кровью в течение нескольких суток. Важно отметить: клещ впивается не сразу. Какое-то время (от 30 минут до 2 часов) он путешествует по телу в поисках удобного для укуса места, где тонкие кожные покровы и близко расположены кровеносные сосуды. Чаще всего клещи присасываются за ушами, на шее, в подмышечных впадинах и в области паха.

В случае присасывания клеща рекомендуется обратиться за помощью в медучреждение. Но зачастую на природе такой возможности нет. Клещ может занести инфекцию как только присосался, но может и позже. Поэтому действовать будем быстро.

— Извлекать клеща нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Вытащить паукообразное можно специальным устройством — клещевертом, нитью, пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами.

Следует захватить как можно ближе к его ротовому аппарату, держа перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси (на 360 градусов) и извлечь его из кожных покровов, — рассказала Ирина Хохлачкина. — Место укуса нужно продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70-процентным спиртом, 5-процентным йодом или одеколоном). После извлечения насекомого необходимо вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка (головка или хоботок клеща), ее следует обработать йодом и оставить — она исчезнет со временем.

Нужно ли относить клеща на анализ?

Однозначно да! Даже если его туловище оторвалось от головы.

Извлеченного клеща или его части рекомендуется поместить в закрытый крышкой контейнер для анализов с кусочком влажной ваты и привезти в частную лабораторию для исследования.

Анализ на клеща может сделать и лаборатория Роспотребнадзора — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», но платно, поскольку клещ — объект окружающей среды. Так, согласно официальному прайсу, ПЦР на клещевые инфекции (клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз) в лаборатории Роспотребнадзора обойдется в 937,5 руб. (без учета 20% НДС. — Прим. авт.).

— Если привезти в тот же день не получается, насекомое можно хранить в дверце холодильника при температуре +4 °С. Клещ исследуется методом ПЦР-диагностики за счет средств лица, обратившегося за проведением исследований. При положительном результате нужно срочно обратиться к врачу-инфекционисту, — пояснила Ирина Хохлачкина.

Если в клеще, которого вы сдали, вдруг обнаружили энцефалит (а такое случается, например, при возвращении из путешествия) или любую другую инфекцию, то в экстренном случае больному делают прививку. Далее врач назначает курс антибиотикотерапии.

Если не удалось сдать клеща на анализ, следите за местом укуса как можно внимательнее. Если красное пятно увеличилось или поднялась температура — срочно к врачу!

А как быть с животными?

Больше всего от клещей страдают животные. О том, как обезопасить братьев наших меньших от вредителей, рассказала врач-терапевт ветеринарной клиники Vetera Юлия Шульженкова:

Юлия Шульженкова — В этом году клещи активизировались раньше обычного из-за аномально теплых марта и апреля. Выросло количество пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, в том числе пироплазмоза (бабезиоза) (кровепаразиты, которые переносят иксодовые клещи. — Прим. авт.). В этом году сезон пироплазмоза в нашей клинике был открыт в середине марта, что довольно рано. На сегодняшний день заболеваемость собак на достаточно высоком уровне.

По словам Юлии, наиболее эффективными являются препараты системного действия в виде таблеток, содержащие в своем составе такие действующие вещества: флураланер (торговое название «Бравекто»); сароланер (торговое название «Симпарика»); афоксоланер (торговое название «Нексгард Спектра» и «Фронтлайн Нексгард»).

— Рекомендую подключать дополнительные методы защиты: капли на холку, спреи и ошейники. Важно при комбинации препаратов соблюдать небольшой интервал в 5-7 дней во избежание интоксикации, а также применять их по инструкции, учитывая возраст и вес животного.

Вакцина от пироплазмоза — препарат для иммунопрофилактики. После вакцинации симптомы болезни менее выражены, чем без применения вакцины, но это не спасает от заражения. Некоторые врачи рекомендуют вводить инъекционные препараты на основе имидокарба для защиты собаки от пироплазмоза в течение всего теплого периода. Но доказанного стабильного профилактического эффекта на сегодняшний день нет.

Препараты имидокарба не могут являться заменой защиты от нападения клещей, такой как таблетки, капли, ошейники, спреи. Всегда помните, что даже при условии правильной и своевременной обработки защита от клещей не бывает стопроцентной и при появлении симптомов заболевания, необходимо экстренно обратиться в ветеринарную клинику.