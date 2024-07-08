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17-летний мотоциклист в ходе погони столкнулся с автомобилем ДПС: парень попал в больницу

17-летний мотоциклист в ходе погони столкнулся с автомобилем ДПС: парень попал в больницу

ДТП случилось 7 июля в деревне Яблонево Каменского района Тульской области.

Информация о ДТП появилась вечером в тот же день в соцсетях. В комментариях подписчики разделись на два лагеря. Одни сочувствовали мотоциклисту, обвиняя ДПС в аварии, утверждали, что сотрудники Госавтоинспекции не имели права догонять мотоциклиста. Вторые отмечали, что парень был без прав и экипировки, мол, «сам виноват».

Пресс-служба УМВД по Тульской области выступила с официальным комментарием. 7 июля в 16.50 на ул. Молодежной села Яблонево сотрудники областного батальона ДПС заметили молодого человека, управляющего мотоциклом без госномера и защитной экипировки. Требование об остановке парень проигнорировал. Увеличив скорость, он предпринял попытку скрыться.

Экипаж ДПС начал преследование, во время которого мотоциклист «петлял» из стороны в сторону.

Выполняя маневр, юноша столкнулся с патрульным автомобилем, упал на бок, после чего убежал с места происшествия.

С помощью очевидцев удалось установить личность правонарушителя. Им оказался 17-летний парень, не имеющий прав управления транспортными средствами. После ДТП юноша скрылся в своем доме. Оттуда родственники доставили его в местное медучреждение. Впоследствии парня транспортировали в детскую областную больницу.

— В отношении 54-летнего собственника мотоцикла составили материал за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (ст. 12.7 ч.3 КоАП РФ).

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Также информация о правонарушении для дальнейшей юридической оценки передана в территориальное подразделение по делам несовершеннолетних, — резюмировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области. 

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Автор:
сегодня, в 12:52 0
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