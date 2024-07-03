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Глава СК поручил доложить о жестоком убийстве туляка в Белёве: дело не могут раскрыть уже 8 лет

Глава СК поручил доложить о жестоком убийстве туляка в Белёве: дело не могут раскрыть уже 8 лет

Дмитрия Алексанова застрелили на берегу Оки в феврале 2016 года.

В марте мы писали об этой практически кинематографичной истории без счастливого финала. 

27 февраля 2016 года на берегу Оки полицейские обнаружили труп 35-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Дмитрий Алексанов уже 4 дня числился в розыске как пропавший без вести. Подозреваемый в убийстве нашелся довольно быстро. Им оказался 28-летний бывший сотрудник УФСИН, который вместе с подельником перегнал автомобиль жертвы в Рязань — на продажу перекупу.

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Показания свидетелей, мотив для преступления, оружие, найденное в доме уфсиновца, — казалось бы, в этом деле все ясно и виновный в скором времени отправится за решетку. Но годом позже коллегия присяжных полностью оправдала обвиняемого. Доводы, представленные его адвокатами, оказались настолько убедительными, что доказанным был признан только тот факт, что мужчина просто перевез машину из одной точки в другую. Так как это не является преступлением, обвиняемого освободили в зале суда. Официально: настоящий убийца Алексанова до сих пор не найден.

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Председателем СК России Александром Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ по Тульской области доложить о результатах расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях.

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