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Психопат убил годовалого сына: мужчину направят на принудительное лечение

Психопат убил годовалого сына: мужчину направят на принудительное лечение

Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

В Туле 38-летний Андрей Е. обвиняется в убийстве ребёнка. Напомним, 4 декабря 2023 года в поселке Молодежном мужчина, страдающий хроническим психическим расстройством, зарезал своего сына.

— Сын бесился и не ложился спать, прыгал на кровати. Из-за этого у меня возникла к нему личная неприязнь. Я ударил его ножом, а потом ушёл из дома, — рассказывал позже следователям обвиняемый.

Сбежав из квартиры, мужчина какое-то время слонялся по району, а потом забрел в заснеженное поле, где попытался свести счёты с жизнью. Там его спустя пару часов и обнаружили правоохранители, которые вызвали на место бригаду скорой помощи.

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Расследованием установлено, что в момент совершения убийства Андрей Е. не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения постановления о применении в отношении указанного лица принудительных мер медицинского характера.

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сегодня, в 09:58 +1
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