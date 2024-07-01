  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Возможен летальный исход: Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем опасны комары - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Возможен летальный исход: Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем опасны комары

Возможен летальный исход: Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем опасны комары

Комары могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, сообщает ведомство.

Инфекции могут передаваться при укусе насекомого. В России обитает более 100 видов и подвидов кровососущих комаров. Некоторые виды могут быть специфическими переносчиками возбудителей малярии.

В ведомстве сообщили, что среди наиболее распространенных болезней, передаваемых комарами, выделяют малярию, желтую лихорадку, лихорадку Зика и дирофиляриоз.

Малярия вызывается паразитами семейства Plasmodium и является потенциально смертельным заболеванием. Переносчиками малярии являются комары рода Anopheles. Первые симптомы малярии, такие как повышение температуры тела, головная боль и озноб, могут появиться через 10-15 дней после укуса инфицированного комара, но инкубационный период может длиться и несколько месяцев. Важно отметить, что диагностика малярии может быть затруднена из-за слабых начальных симптомов.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/38/39/bcd9-9496-4648-acfe-79dd8b82fdb6/7f59d613-183d-4748-b54b-1b4ffe793999.jpg

Желтая лихорадка встречается в тропических районах Африки и Америки и характеризуется высокой температурой, мышечной и головной болью, ознобом, потерей аппетита, тошнотой и рвотой. В некоторых случаях болезнь переходит в «токсическую» стадию, что может привести к смерти.

Лихорадка Зика, переносимая комарами рода Aedes, вызывает слабо выраженные симптомы, такие как сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах. Однако она особенно опасна для беременных женщин, поскольку может привести к рождению детей с микроцефалией и другими врожденными пороками развития.

Дирофиляриоз — это тканевой гельминтоз, развивающийся в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве. Заболевание передается комарами родов Aedes, Culex и Anopheles.

— Для предотвращения заражения этими заболеваниями важно принимать меры неспецифической профилактики, такие как использование инсектицидов, москитных сеток и электрофумигаторов, — отметили санитарные врачи. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:45 +1
Другие статьи по темам
Место
тула
Прочее
малярийные комарыРоспотребнадзор

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области оштрафовали мигрантов за неуместные танцы возле братской могилы
В Тульской области оштрафовали мигрантов за неуместные танцы возле братской могилы
Стало известно, где в Туле раздают бесплатную воду
Стало известно, где в Туле раздают бесплатную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.