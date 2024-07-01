Возможен летальный исход: Роспотребнадзор рассказал тулякам, чем опасны комары

Комары могут быть переносчиками возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, сообщает ведомство.

Инфекции могут передаваться при укусе насекомого. В России обитает более 100 видов и подвидов кровососущих комаров. Некоторые виды могут быть специфическими переносчиками возбудителей малярии.

В ведомстве сообщили, что среди наиболее распространенных болезней, передаваемых комарами, выделяют малярию, желтую лихорадку, лихорадку Зика и дирофиляриоз.

Малярия вызывается паразитами семейства Plasmodium и является потенциально смертельным заболеванием. Переносчиками малярии являются комары рода Anopheles. Первые симптомы малярии, такие как повышение температуры тела, головная боль и озноб, могут появиться через 10-15 дней после укуса инфицированного комара, но инкубационный период может длиться и несколько месяцев. Важно отметить, что диагностика малярии может быть затруднена из-за слабых начальных симптомов.

Желтая лихорадка встречается в тропических районах Африки и Америки и характеризуется высокой температурой, мышечной и головной болью, ознобом, потерей аппетита, тошнотой и рвотой. В некоторых случаях болезнь переходит в «токсическую» стадию, что может привести к смерти.

Лихорадка Зика, переносимая комарами рода Aedes, вызывает слабо выраженные симптомы, такие как сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах. Однако она особенно опасна для беременных женщин, поскольку может привести к рождению детей с микроцефалией и другими врожденными пороками развития.

Дирофиляриоз — это тканевой гельминтоз, развивающийся в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве. Заболевание передается комарами родов Aedes, Culex и Anopheles.

— Для предотвращения заражения этими заболеваниями важно принимать меры неспецифической профилактики, такие как использование инсектицидов, москитных сеток и электрофумигаторов, — отметили санитарные врачи.