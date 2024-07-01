В Тульской области оштрафовали мигрантов за неуместные танцы возле братской могилы

Выходцы из Средней Азии неудачно отпраздновали свадьбу своего знакомого возле братской могилы. О неуместных танцах мигрантов, оказавшихся в поле зрения силовиков, сообщил телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Как уточняет источник, самые активные танцоры получили штрафы по статье за мелкое хулиганство. Шоферу выписали три административных протокола за нарушения ГИБДД. У одного из участников танца в соцсетях обнаружили материалы с символикой одной из экстремистских организаций, на него составили соответствующий протокол по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду. Пятерых других мигрантов, являющихся гражданами РФ, но не вставших на воинский учет, отправили в военкомат. Как отметил источник, их уже оперативно поставили на учет.

Участники инцидента возложили цветы и извинились на камеру.