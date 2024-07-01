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Стало известно, где в Туле раздают бесплатную воду
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Стало известно, где в Туле раздают бесплатную воду

Точки раздачи организовали из-за аномальной жары.

Сегодня, 1 июля, с 10.00 до 19.00 жителям и гостям Тулы будут раздавать питьевую воду. Все из-за аномальной жары, сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Воду планируют раздавать на точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • Красноармейский проспект, 48, корп. 2;
  • перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая;
  • ул. Кутузова, 13;
  • ул. Ложевая, 123, ост. «Ул. Степанова»; 
  • перекресток ул. Кутузова и ул. Шухова;
  • перекресток Марата, 24 и ул. Плеханова; 
  • Красноармейский пр., 17;
  • перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Октябрьская, 95;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9;
  • ул. Пузакова, 5;
  • ул. Кауля, 45;
  • ул. Н. Руднева, 62;
  • пр. Ленина, 28;
  • ул. Рязанская, 7.

Дополнительная точка раздачи: перекресток пр. Ленина и ул. Советской.

Напомним, сегодня, 1 июля, температура воздуха днем поднялась до +27…+32 °С.

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сегодня, в 12:42 0
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