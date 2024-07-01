Стало известно, где в Туле раздают бесплатную воду

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 1 июля, с 10.00 до 19.00 жителям и гостям Тулы будут раздавать питьевую воду. Все из-за аномальной жары, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Воду планируют раздавать на точках по продаже кваса по следующим адресам:

Красноармейский проспект, 48, корп. 2;

перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая;

ул. Кутузова, 13;

ул. Ложевая, 123, ост. «Ул. Степанова»;

перекресток ул. Кутузова и ул. Шухова;

перекресток Марата, 24 и ул. Плеханова;

Красноармейский пр., 17;

перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Октябрьская, 95;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Пузакова, 5;

ул. Кауля, 45;

ул. Н. Руднева, 62;

пр. Ленина, 28;

ул. Рязанская, 7.

Дополнительная точка раздачи: перекресток пр. Ленина и ул. Советской.

Напомним, сегодня, 1 июля, температура воздуха днем поднялась до +27…+32 °С.