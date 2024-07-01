Стало известно, где в Туле раздают бесплатную воду

Сегодня, 1 июля, с 10.00 до 19.00 жителям и гостям Тулы будут раздавать питьевую воду. Все из-за аномальной жары, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Воду планируют раздавать на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- Красноармейский проспект, 48, корп. 2;
- перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая;
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Ложевая, 123, ост. «Ул. Степанова»;
- перекресток ул. Кутузова и ул. Шухова;
- перекресток Марата, 24 и ул. Плеханова;
- Красноармейский пр., 17;
- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Октябрьская, 95;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62;
- пр. Ленина, 28;
- ул. Рязанская, 7.
Дополнительная точка раздачи: перекресток пр. Ленина и ул. Советской.
Напомним, сегодня, 1 июля, температура воздуха днем поднялась до +27…+32 °С.