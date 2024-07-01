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Кто поборется за кресло: на пост губернатора Тульской области претендуют 6 кандидатов
Фото из архива Myslo

Кто поборется за кресло: на пост губернатора Тульской области претендуют 6 кандидатов

Пятеро претендентов – опытные политики. Шестой – самовыдвиженец, считающий себя «прототипом президента России в формате Цивилизации».

Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев заявил о своём намерении участвовать в выборах практически сразу после назначения врио главы региона.

Первым из представителей оппозиционных партий составить конкуренцию Дмитрию Миляеву решил член ЦК РК КПРФ, первый секретарь Тульского обкома КПРФ, депутат и руководитель фракции КПРФ в Тульской городской Думе Алексей Лебедев. Затем о своём выдвижении заявил глава тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.

Позже стало известно о выдвижении лидера тульских справедливороссов Сергея Гребенщикова и руководителя реготделения ЛДПР Александра Балберова. Оба, напомним, являются депутатами Тульской областной Думы седьмого созыва.

В порядке самовыдвижения свою кандидатуру предложил 37-летний Сергей Богомолов – уроженец Ярославля, проживающий в Новомосковске. Судя по анкете на сайте ЦИК России, он является индивидуальным предпринимателем и называет себя «кандидатом Кремля, прототипом президента России в формате Цивилизации».

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