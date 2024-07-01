Дмитрий Миляев встретился с тульскими выпускниками, набравшими 200 и 300 баллов на ЕГЭ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области в этом году две выпускницы получили по 300 баллов на ЕГЭ – это Мария Овсянникова из тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова и Юлия Марченко из школы № 3 г. Донской. Четыре школьника получили 200 баллов – Артем Скоропупов из тульского Центра образования № 1, Роман Скрипин и Иван Боровиков из Ефремовского физико-математического лицея и Арсений Быков из лицея № 2 имени Б. А. Слободскова.

Дмитрий Миляев поздравил ребят с успешной сдачей ЕГЭ, поблагодарил их родителей, учителей и директоров школ за организацию эффективного обучения и за поддержку в трудную минуту.

– Вы – большие молодцы! Ваши достижения – это большая гордость для всех нас! Сейчас в регионе благодатное время для самореализации молодых ребят во многих сферах, в том числе для решения задач по достижению технологического лидерства и суверенитета, поставленных Президентом. Вы – наше будущее! В регионе нужны талантливые креативные молодые специалисты во всех сферах. Именно молодежи предстоит созидать и строить, делать Тульскую область лучше, – сказал Дмитрий Миляев.

Выпускники рассказали, как готовились к экзаменам, поделились своими планами на будущее. Врио губернатора пожелал ребятам успешного поступления в вузы, интересной и насыщенной студенческой жизни, а также профессиональной и личной реализации на родной тульской земле. Он вручил выпускникам сертификаты на получение выплат: 100 000 рублей за два стобалльных результата и 150 000 рублей – за три.