Двое кандидатов подали документы на должность губернатора Тульской области

Избирком разрешил им открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Сегодня, 27 июня, в избирательную комиссию Тульской области на должность губернатора региона подали документы самовыдвиженец Сергей Богомолов (житель Новомосковска 1986 г. р.) и Владимир Дорохов — выдвинут Тульским региональным отделением демократической партии «ЯБЛОКО».

Напомним, период выдвижения кандидатов на пост главы региона стартовал 24 июня и продлится до 24 июля.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора Тульской области, выборы депутатов областной Думы, городской Думы, а также выборы депутатов представительных органов еще 9 муниципальных образований — МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское и рабочий поселок Одоев Одоевского района, Алексин, Донской, Ефремов, р. п. Новогуровский, МО Красноярское Киреевского района.