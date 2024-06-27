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Двое кандидатов подали документы на должность губернатора Тульской области

Двое кандидатов подали документы на должность губернатора Тульской области

Избирком разрешил им открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Сегодня, 27 июня, в избирательную комиссию Тульской области на должность губернатора региона подали документы самовыдвиженец Сергей Богомолов (житель Новомосковска 1986 г. р.) и Владимир Дорохов — выдвинут Тульским региональным отделением демократической партии «ЯБЛОКО».

Напомним, период выдвижения кандидатов на пост главы региона стартовал 24 июня и продлится до 24 июля.

6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы губернатора Тульской области, выборы депутатов областной Думы, городской Думы, а также выборы депутатов представительных органов еще 9 муниципальных образований — МО Восточно-Одоевское, Северо-Одоевское, Южно-Одоевское и рабочий поселок Одоев Одоевского района, Алексин, Донской, Ефремов, р. п. Новогуровский, МО Красноярское Киреевского района.

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