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Сергей Гребенщиков выдвинут кандидатом в губернаторы Тульской области

Сергей Гребенщиков выдвинут кандидатом в губернаторы Тульской области

29 июня состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Участие в ней приняли делегаты и приглашенные сторонники из всех городов и районов тульского региона. Главный вопрос повестки — выдвижение кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на должность губернатора Тульской области.

Делегаты конференции одобрили для участия в выборах на должность губернатора Тульской области кандидатуру главы реготделения партии, депутата областной Думы Сергея Гребенщикова. Выдвижение председателя Совета регионального отделения партии было поддержано единогласно.

— Надеемся, что предстоящая политическая борьба будет честной, и как в спорте — победит сильнейший! — отметил депутат Тульской городской Думы, двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Шишкин. 

Напомним, выборы главы региона пройдут в Единый день голосования 8 сентября. В этот день жителям области предстоит выбрать депутатов областного парламента и представителей городских собраний — в Туле и районах области. 

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