На тульском кладбище при распиле деревьев сломали ограду: чиновники списали всё на непогоду

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В редакцию Myslo обратилась тулячка Тамара Брунис. Она рассказала, что на одном из участков Всехсвятского кладбища Тулы похоронены её родственники. В мае женщина решила навести на могилах порядок и увидела, что ограда захоронения повреждена.

– Вокруг были свалены распиленные деревья, всё вокруг было в стружке – такое впечатление, что оградку использовали в качестве верстака и пилили толстые стволы прямо на ней, – рассказала женщина.

Тамара Борисовна обратилась за разъяснениями в администрацию Тулы. В ответ начальник управления по благоустройству Александр Корнеичев заявил, что «финансовое обеспечение содержания и благоустройства мест захоронений не финансируется за счёт средств городского бюджета» и предложил восстановить поврежденные элементы своими силами.

– Почему я должна отвечать за безответственность людей, которым была поручена эта работа? Такое наплевательское отношение к могилам умерших граничит с вандализмом! Мой дедушка был похоронен здесь в 1946 году, за за почти 80 лет ничего подобного не случалось! Упасть на ограду во время ветра или грозы дерево не могло – рядом с нашим семейным участком никогда не росли высокие деревья.

Тамара Брунис просит считать эту публикацию официальным обращением в надзорные органы.