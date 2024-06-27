  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Заброшенный пионерлагерь в Туле превратился в общежитие для мигрантов? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Заброшенный пионерлагерь в Туле превратился в общежитие для мигрантов?

Заброшенный пионерлагерь в Туле превратился в общежитие для мигрантов?

Туляки интересуются, что сейчас происходит в бывшем лагере «Левша» от Тульского оружейного завода.

Мигранты не в курсе, что тут парк

— Что происходит с парком в посёлке Горелки, который раньше носил название «Левша»? — пишет наш подписчик Денис. — Находится он прямо возле Центра образования № 5, раньше 43-я школа. Интересно, на чьём балансе теперь эта заросшая лесом территория? Раньше там был детский лагерь, теперь там бутылки и шприцы. Раньше было ухожено и красиво. Потом лагеря не стало, и единственный раз, наверно, на главной и примыкающей аллеях поставили лавочки с урнами. Потом почти все урны кто-то украл, может, на металл сдали или себе во двор поставили…

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/e2/0e/95d3-0478-4465-8e4c-a527b8362d05/09b1ffc1-f494-4fbc-b29f-c67e0da80908.jpg

Что там сейчас, перечислю по пунктам: 

  1. Грязь, всё заросло, мусор никто не убирает.

  2. Валяющиеся прямо на главной аллее пьяные и наркоманы (кстати, наркоманы там постоянно ищут «клады» — значит, их туда кто-то кладёт).

  3. Огромный стол с лавками из дерева в кустах рядом с главной аллеей и там же в кустах алкаши возле него. Наверное, это место у них пользуется популярностью.

  4. Бешеные подростки на питбайках, которые на огромных скоростях гоняют по парку и окрестностям, естественно, нарушая всё что можно.

  5. Ещё с давних пор там есть полуразрушенное здание бывшего профилактория.

Теперь там живут мигранты. А законно ли они находятся в стране?

Они едут на своих больших рабочих фургонах прямо по парку к этому общежитию и там их паркуют. Я спросил одного из них, почему он тут гоняет, а он ответил мне, что вообще не в курсе, что это парк.

Жаль, что хорошее, светлое место превратилось в рассадник маргиналов и наркоманов. И это рядом со школой, там же недалеко монастырь. И это всё мы увидели, прогулявшись всего лишь пару часов во второй половине дня в воскресенье. Как-то так. Надеюсь вы разберётесь, может, администрация зашевелится… Там очень нужны патрули полиции, а лучше — камеры и стационарный пункт, как в других парках. 

Как лагерь стал бесхозным, а потом и частным

Когда-то пионерлагерь «Левша» принадлежал Тульскому оружейному заводу.

1962 год лагерь ТОЗ460.jpg
Фото «Тула ушедшего века». 

В 2013 году предприятие начало избавляться от непрофильных активов, чтобы снизить долговую нагрузку. ДК, база отдыха в Велегоже, а также лагерь с находящимся на территории санаторием-профилакторием в Горелках были выставлены на продажу. 

Но по всей видимости, территория отошла администрации, так как 10 лет назад на прямой линии в редакции Myslo тогдашний глава Зареченского района Денис Семенников рассказывал о планах по возрождению зоны отдыха:

«Там очень большая территория, на которую у нас не менее грандиозные планы. Сам пионерлагерь является зоной рекреации, которую мы сейчас приводим в порядок и благоустраиваем.

Уже существует рабочий проект — планируется, что территория будет разделена на две части. В первой будет располагаться спортивная зона — бассейн, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки. А вторая часть парка будет прогулочной — появятся пешеходные и велосипедные дорожки, роллерные трассы. Общая концепция строительства этого парка уже разработана. Сейчас вся проектная документация находится в стадии разработки, далее мы будем искать компанию-подрядчика и только потом начнём строительство. Всё это займёт немало времени, поэтому конкретные сроки строительства я назвать, к сожалению, не могу».

Сроки названы не были ни тогда, ни десять лет спустя.

Здание по адресу Горелки, ул. Макаренко, 29, корп. 1 до сих пор значится на карте как профилакторий. Местные жители говорят, что уже довольно долгое время «заброшка выполняет функцию кладовки: коммунальщики хранят здесь инструменты, отработанный асфальт, битую плитку и проч». 

 

лагерь.PNG

Однако на кадастровой карте отмечено, что здание профилактория, как и земельный участок, находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость составляет чуть более 13 млн рублей.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/e2/0e/95d3-0478-4465-8e4c-a527b8362d05/ebfd2195-92f8-437c-b125-7af709b28ca4.jpg

По информации Myslo, владельцем земли и здания является ООО «Спецавтохозяйство» — бывшее муниципальное предприятие «САХ», которое было приватизировано и полностью оказалось в частных руках.

Источник рассказал нам, что помимо инструмента для уборки города «САХ», по всей видимости, хранит в бывшем профилактории и тех, кто этим инструментом пользуется. То есть бывшая заброшка стала общежитием для мигрантов.

 

Туляки просят ответственные органы проверить законность проживания людей в нежилом здании.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Авторы:
Фотограф:
сегодня, в 17:55 +2
Другие статьи по темам
Событие
общежитиемигрантыСАХЛевшалагерь
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Нашествие грибов в Туле: боровикам стало тесно в лесах и они пришли в город
Нашествие грибов в Туле: боровикам стало тесно в лесах и они пришли в город
Уровень комфорта, о котором вы мечтали: в ЖК от застройщика «Капитал — Строитель жилья» есть всё, что нужно!
Уровень комфорта, о котором вы мечтали: в ЖК от застройщика «Капитал — Строитель жилья» есть всё, что нужно!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.