Заброшенный пионерлагерь в Туле превратился в общежитие для мигрантов?

Туляки интересуются, что сейчас происходит в бывшем лагере «Левша» от Тульского оружейного завода.

Мигранты не в курсе, что тут парк

— Что происходит с парком в посёлке Горелки, который раньше носил название «Левша»? — пишет наш подписчик Денис. — Находится он прямо возле Центра образования № 5, раньше 43-я школа. Интересно, на чьём балансе теперь эта заросшая лесом территория? Раньше там был детский лагерь, теперь там бутылки и шприцы. Раньше было ухожено и красиво. Потом лагеря не стало, и единственный раз, наверно, на главной и примыкающей аллеях поставили лавочки с урнами. Потом почти все урны кто-то украл, может, на металл сдали или себе во двор поставили…

Что там сейчас, перечислю по пунктам:

Грязь, всё заросло, мусор никто не убирает. Валяющиеся прямо на главной аллее пьяные и наркоманы (кстати, наркоманы там постоянно ищут «клады» — значит, их туда кто-то кладёт). Огромный стол с лавками из дерева в кустах рядом с главной аллеей и там же в кустах алкаши возле него. Наверное, это место у них пользуется популярностью. Бешеные подростки на питбайках, которые на огромных скоростях гоняют по парку и окрестностям, естественно, нарушая всё что можно. Ещё с давних пор там есть полуразрушенное здание бывшего профилактория.

Теперь там живут мигранты. А законно ли они находятся в стране?

Они едут на своих больших рабочих фургонах прямо по парку к этому общежитию и там их паркуют. Я спросил одного из них, почему он тут гоняет, а он ответил мне, что вообще не в курсе, что это парк.

Жаль, что хорошее, светлое место превратилось в рассадник маргиналов и наркоманов. И это рядом со школой, там же недалеко монастырь. И это всё мы увидели, прогулявшись всего лишь пару часов во второй половине дня в воскресенье. Как-то так. Надеюсь вы разберётесь, может, администрация зашевелится… Там очень нужны патрули полиции, а лучше — камеры и стационарный пункт, как в других парках.

Как лагерь стал бесхозным, а потом и частным

Когда-то пионерлагерь «Левша» принадлежал Тульскому оружейному заводу.



Фото «Тула ушедшего века».

В 2013 году предприятие начало избавляться от непрофильных активов, чтобы снизить долговую нагрузку. ДК, база отдыха в Велегоже, а также лагерь с находящимся на территории санаторием-профилакторием в Горелках были выставлены на продажу.

Но по всей видимости, территория отошла администрации, так как 10 лет назад на прямой линии в редакции Myslo тогдашний глава Зареченского района Денис Семенников рассказывал о планах по возрождению зоны отдыха:

«Там очень большая территория, на которую у нас не менее грандиозные планы. Сам пионерлагерь является зоной рекреации, которую мы сейчас приводим в порядок и благоустраиваем.

Уже существует рабочий проект — планируется, что территория будет разделена на две части. В первой будет располагаться спортивная зона — бассейн, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки. А вторая часть парка будет прогулочной — появятся пешеходные и велосипедные дорожки, роллерные трассы. Общая концепция строительства этого парка уже разработана. Сейчас вся проектная документация находится в стадии разработки, далее мы будем искать компанию-подрядчика и только потом начнём строительство. Всё это займёт немало времени, поэтому конкретные сроки строительства я назвать, к сожалению, не могу».

Сроки названы не были ни тогда, ни десять лет спустя.

Здание по адресу Горелки, ул. Макаренко, 29, корп. 1 до сих пор значится на карте как профилакторий. Местные жители говорят, что уже довольно долгое время «заброшка выполняет функцию кладовки: коммунальщики хранят здесь инструменты, отработанный асфальт, битую плитку и проч».

Однако на кадастровой карте отмечено, что здание профилактория, как и земельный участок, находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость составляет чуть более 13 млн рублей.

По информации Myslo, владельцем земли и здания является ООО «Спецавтохозяйство» — бывшее муниципальное предприятие «САХ», которое было приватизировано и полностью оказалось в частных руках.

Источник рассказал нам, что помимо инструмента для уборки города «САХ», по всей видимости, хранит в бывшем профилактории и тех, кто этим инструментом пользуется. То есть бывшая заброшка стала общежитием для мигрантов.

Туляки просят ответственные органы проверить законность проживания людей в нежилом здании.