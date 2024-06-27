Нашествие грибов в Туле: боровикам стало тесно в лесах и они пришли в город

— Дубовик оливково-бурый вырос в Туле на ул. Дмитрия Ульянова, прямо напротив дома № 4, — рассказала подписчица Myslo Ольга.

Срывать гриб девушка не стала, и спустя время рядышком появился второй боровичок: «За ночь вырос второй. Но грибы заметил проходящий мимо мужчина и собрал их. Я грибник со стажем и знаю не понаслышке, что в черте города грибы собирать нельзя!»

Для справки: дубовик обыкновенный, или оливково-бурый (его еще называют поддубник или синяк) — съедобный гриб из рода боровиков. Обычно растет в лесах с июля по октябрь. На срезе синеет.

Напомним, в тульских лесах буквально вал грибов. Лисички, белые — туляки делятся фотографиями богатого урожая.