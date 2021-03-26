В Туле полностью приватизировали «Спецавтохозяйство»

Вопрос о приватизации был внесен Дмитрием Миляевым еще осенью на заседании городской Думы.

В Туле завершен аукцион о приватизации АО «Спецавтохозяйство».

135 463 акций предприятия (49 % от общего числа) были выкуплены за 175 647 000 рублей единственным участником торгов – Оксаной Гусевой. Таким образом, «Спецавтохозяйство» полностью оказалось в частных руках: 51 % акций предприятия уже принадлежит частному лицу.

Основным заказчиком «Спецавтохозяйства» является городское управление по благоустройству, а чистая прибыль предприятия за прошлый год составила около 3 млн рублей.