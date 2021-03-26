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В Туле полностью приватизировали «Спецавтохозяйство»

В Туле полностью приватизировали «Спецавтохозяйство»

Вопрос о приватизации был внесен Дмитрием Миляевым еще осенью на заседании городской Думы.

В Туле завершен аукцион о приватизации АО «Спецавтохозяйство». 

135 463 акций предприятия (49 % от общего числа) были выкуплены за 175 647 000 рублей единственным участником торгов – Оксаной Гусевой.  Таким образом, «Спецавтохозяйство» полностью оказалось в частных руках: 51 % акций предприятия уже принадлежит частному лицу. 

Основным заказчиком «Спецавтохозяйства» является городское управление по благоустройству, а чистая прибыль предприятия за прошлый год составила около 3 млн рублей.

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