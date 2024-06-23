«Хорошая альтернатива малосемейке»: как выглядят самые дешевые частные дома Тулы

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Выбор собственного жилья – ответственная и серьёзная задача. Многие считают, что при небольшом бюджете альтернативе тесным студиям и «однушкам» нет.

Мы решили проверить, можно ли в Туле купить частный дом по цене не самой дорогой однокомнатной квартиры – до 5 млн рублей. Помимо цены, в числе критериев – жилое состояние и отсутствие проблем с документами. Таких вариантов нашлось около 20, мы выбрали самые интересные. Поехали!

Самый дешёвый вариант на сегодня – бревенчатый дом в пос. Октябрьский площадью 67 кв. м. К нему прилагается участок на 4 сотки земли. Год постройки – 1984. Дом полностью пригоден для проживания, в нём 4 комнаты, кухня и санузел. Есть все коммуникации (газ, свет, вода, септик).

Комментарий владельца: «Зимой поставили новый газовый котёл. Все в шаговой доступности – магазины, школа, остановка транспорта, недалеко Баташевский сад. Очень хорошие и дружелюбные соседи». Цена – 3,6 млн рублей, возможен торг.

Добавив 200 тысяч рублей, можно приобрести дом в другом пос. Октябрьский – в Скуратово. 68,3 кв. м. площади. Прилагается участок на 490 кв. м. Дoм кирпичный, отштукатуренный, чистый и уютный. Можно заехать и жить.

Внутри 3 комнаты и кухня, сделан косметический ремонт. Новым владельцам останется часть мебели. Участок ухоженный, растут плодовые и ягодные деревья и кустарники. Хороший круглогодичный подъезд, рядом остановка общественного транспорта.

Дом 1955 года постройки на ул. Жореса обойдётся покупателю в 4200000 рублей. Три комнаты, 41 кв. м. и участок в 5,3 сотки, рассчитанный на три семьи. Электричество, вода и свет подключены, есть возможность подвести канализацию с улицы.

Вот что пишет продавец: «Стены монолитные, крепкие, без трещин и перекосов. Полы не гнилые. Хорошая альтернатива малосемейке. Общее состояние: заезжай и живи без проблем. Один собственник, документы на руках. Возможен торг».

За 4,3 млн рублей можно приобрести дом на ул. Овражной. Зданию 49 лет, площадь – 57,2 квадратных метра. На участке в три сотки стоит капитальный гараж. Удобный заезд с ул. Рязанской, в пяти минутах ходьбы – автобусная остановка. Основная часть построена из шлакоблока, 30 лет назад к ней пристроили кирпичную кухню.

Все коммуникации работают исправно и без нареканий. Есть сухой подвал площадью 8 кв. м. Из комнат – спальня, большой зал и просторная кухня. Санузел раздельный. Во дворе есть зона для мангала и бассейна, растут яблони и сливы.

Самый дорогой дом в этой подборке расположен на ул. Коксовой в Пролетарском районе Тулы. Три комнаты, 40 кв. м. жилой площади и 800 кв. м. земли. Все коммуникации в хорошем состоянии.

На участке стоят два капитальных гаража, один из них – со смотровой ямой. По словам владельца, в доме заменена проводка и переделана крыша. Проведено межевание участка. Рядом больница, две школы, детский сад, остановка, рынок и супермаркеты. Цена – 4,59 млн рублей.