  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Хорошая альтернатива малосемейке»: как выглядят самые дешевые частные дома Тулы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Хорошая альтернатива малосемейке»: как выглядят самые дешевые частные дома Тулы
Фото: avito.ru

«Хорошая альтернатива малосемейке»: как выглядят самые дешевые частные дома Тулы

Публикуем новую еженедельную подборку объявлений о продаже недвижимости!

Выбор собственного жилья – ответственная и серьёзная задача. Многие считают, что при небольшом бюджете альтернативе тесным студиям и «однушкам» нет.

Мы решили проверить, можно ли в Туле купить частный дом по цене не самой дорогой однокомнатной квартиры – до 5 млн рублей. Помимо цены, в числе критериев – жилое состояние и отсутствие проблем с документами. Таких вариантов нашлось около 20, мы выбрали самые интересные. Поехали!

 

Самый дешёвый вариант на сегодня – бревенчатый дом в пос. Октябрьский площадью 67 кв. м. К нему прилагается участок на 4 сотки земли. Год постройки – 1984. Дом полностью пригоден для проживания, в нём 4 комнаты, кухня и санузел. Есть все коммуникации (газ, свет, вода, септик).

Галерея
показать все фотографии

Комментарий владельца: «Зимой поставили новый газовый котёл. Все в шаговой доступности – магазины, школа, остановка транспорта, недалеко Баташевский сад. Очень хорошие и дружелюбные соседи». Цена – 3,6 млн рублей, возможен торг.

 

Добавив 200 тысяч рублей, можно приобрести дом в другом пос. Октябрьский – в Скуратово. 68,3 кв. м. площади. Прилагается участок на 490 кв. м. Дoм кирпичный, отштукатуренный, чистый и уютный. Можно заехать и жить.

Галерея
показать все фотографии

Внутри 3 комнаты и кухня, сделан косметический ремонт. Новым владельцам останется часть мебели. Участок ухоженный, растут плодовые и ягодные деревья и кустарники. Хороший круглогодичный подъезд, рядом остановка общественного транспорта.

 

Дом 1955 года постройки на ул. Жореса обойдётся покупателю в 4200000 рублей. Три комнаты, 41 кв. м. и участок в 5,3 сотки, рассчитанный на три семьи. Электричество, вода и свет подключены, есть возможность подвести канализацию с улицы.

Галерея
показать все фотографии

Вот что пишет продавец: «Стены монолитные, крепкие, без трещин и перекосов. Полы не гнилые. Хорошая альтернатива малосемейке. Общее состояние: заезжай и живи без проблем. Один собственник, документы на руках. Возможен торг».

 

За 4,3 млн рублей можно приобрести дом на ул. Овражной. Зданию 49 лет, площадь – 57,2 квадратных метра. На участке в три сотки стоит капитальный гараж. Удобный заезд с ул. Рязанской, в пяти минутах ходьбы – автобусная остановка. Основная часть построена из шлакоблока, 30 лет назад к ней пристроили кирпичную кухню.

Галерея
показать все фотографии

Все коммуникации работают исправно и без нареканий. Есть сухой подвал площадью 8 кв. м. Из комнат – спальня, большой зал и просторная кухня. Санузел раздельный. Во дворе есть зона для мангала и бассейна, растут яблони и сливы.

 

Самый дорогой дом в этой подборке расположен на ул. Коксовой в Пролетарском районе Тулы. Три комнаты, 40 кв. м. жилой площади и 800 кв. м. земли. Все коммуникации в хорошем состоянии.

Галерея
показать все фотографии

На участке стоят два капитальных гаража, один из них – со смотровой ямой. По словам владельца, в доме заменена проводка и переделана крыша. Проведено межевание участка. Рядом больница, две школы, детский сад, остановка, рынок и супермаркеты. Цена – 4,59 млн рублей.

Как вам эти дома, друзья? Оправдывают ли они свою стоимость?

Сюжет: Купи-продай
Игрушка на лето и американская классика: какие кабриолеты продают туляки
Жизнь Тулы и области
Игрушка на лето и американская классика: какие кабриолеты продают туляки
16 июня, в 13:00, 23 15180 1
«Заводской» район сталинской постройки: какие квартиры продаются в Щегловской Засеке
Жизнь Тулы и области
«Заводской» район сталинской постройки: какие квартиры продаются в Щегловской Засеке
9 июня, в 13:25, 51 10444 3
Какие дома можно снять в Тульской области на лето: обзор Myslo
Жизнь Тулы и области
Какие дома можно снять в Тульской области на лето: обзор Myslo
1 июня, в 11:01, 10 8314 2
Какие дачи можно купить в Туле за полмиллиона рублей: обзор Myslo
Жизнь Тулы и области
Какие дачи можно купить в Туле за полмиллиона рублей: обзор Myslo
18 мая, в 13:33, 123 27961 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 13:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
частные домажильенедвижимостьобзор Mysloобзор

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вячеслав Романов покинул пост главы Минпромторга Тульской области
Вячеслав Романов покинул пост главы Минпромторга Тульской области
Тульские полицейские раскрыли 20 преступлений на Северном Кавказе
Тульские полицейские раскрыли 20 преступлений на Северном Кавказе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.