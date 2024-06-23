Тульские полицейские раскрыли 20 преступлений на Северном Кавказе

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульской полиции под руководством начальника ОП «Одоевское» Сергея Свистунова участвуют в профилактических и оперативно-розыскных мероприятиях, контртеррористических операциях, выявляют экстремистов и террористов.

С 12 января туляки вместе с местными коллегами приняли участие в раскрытии 20 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с мошенничеством.

Тульские силовики несут службу на контрольно-пропускных пунктах в селах Галайты и Балансу в Ножай-Юртовском районе, на границе с Дагестаном. Они досматривают проезжающие машины, выявляют лиц, находящихся в розыске, а также запрещённые к провозу предметы и вещества.

В свободное от службы время туляки повышают уровень физической подготовки, активно тренируются, участвуют в соревнованиях по футболу и волейболу.