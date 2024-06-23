  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские полицейские раскрыли 20 преступлений на Северном Кавказе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские раскрыли 20 преступлений на Северном Кавказе
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские раскрыли 20 преступлений на Северном Кавказе

Сводный отряд несёт службу в Ножай-Юртовском районе Чечни. Командировка завершится в июле.

Сотрудники тульской полиции под руководством начальника ОП «Одоевское» Сергея Свистунова участвуют в профилактических и оперативно-розыскных мероприятиях, контртеррористических операциях, выявляют экстремистов и террористов.

2.jpg

С 12 января туляки вместе с местными коллегами приняли участие в раскрытии 20 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с мошенничеством.

1.jpg

Тульские силовики несут службу на контрольно-пропускных пунктах в селах Галайты и Балансу в Ножай-Юртовском районе, на границе с Дагестаном. Они досматривают проезжающие машины, выявляют лиц, находящихся в розыске, а также запрещённые к провозу предметы и вещества.

В свободное от службы время туляки повышают уровень физической подготовки, активно тренируются, участвуют в соревнованиях по футболу и волейболу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициякомандировка
Место
Тульская областьЧеченская Республика
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Хорошая альтернатива малосемейке»: как выглядят самые дешевые частные дома Тулы
«Хорошая альтернатива малосемейке»: как выглядят самые дешевые частные дома Тулы
Тест: какой вы дачник?
Тест: какой вы дачник?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.