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Гнойный гидраденит: туляков приглашают на диагностику опасного кожного заболевания
Изображение от freepik.

Гнойный гидраденит: туляков приглашают на диагностику опасного кожного заболевания

Пациентов осмотрят дерматовенерологи.

В Тульском областном кожно-венерологическом диспансере пройдет день диагностики гнойного гидраденита. Обследоваться можно будет в субботу, 22 июня, с 10.00 до 14.00.

В региональном минздраве рассказали, что гнойный гидраденит — хроническое иммуновоспалительное заболевание кожи, характеризующееся образованием болезненных узлов и абсцессов (гнойников или нарывов). Эти узлы могут возникать на различных участках тела, включая подмышечные впадины, паховую область, область под грудью и перианальную зону. После заживления узлы могут оставлять рубцы, которые влияют на внешний вид и могут затруднять движения.

Болезнь часто вызывает рецидивы, что приводит к повторным воспалениям в тех же местах или около них. Курение, ожирение или избыточный вес могут повысить риск развития этого заболевания. 

Дерматовенерологи осмотрят пациентов, назначат лечение и дадут рекомендации по корректировке образа жизни.

Для записи на прием необходимо позвонить по телефону: +7 (4872) 77-03-88.

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