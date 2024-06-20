27-летний туляк поджег релейный шкаф по заданию украинских кураторов: он получил 12 лет лишения свободы

По материалам пресс-службы Тульского областного суда и областной прокуратуры.

Приговором суда житель Донского признан виновным в совершении диверсии, то есть поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

27-летний Владислав Шубин 4 ноября прошлого года поджег релейный шкаф на 363-м километре перегона Бобрик-Донской — Гранки.

С учетом позиции гособвинителя Шубина приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

В судебном процессе государственный обвинитель прокуратуры области представил доказательства того, что 28-летний житель Донского негативно отнесся к проведению СВО на территории Украины. Через приложение «Телеграм» мужчина активно следил за происходящими событиями, отслеживал новости и состояние боевых действий с обеих сторон. Из телеграм-канала он узнал о военизированном объединении, признанном террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Подсудимый начал следить и изучать их деятельность. Являясь пользователем мессенджера «Телеграм», он вступил в группу, связанную с организацией, где получал задания от неизвестного ему пользователя.

На почве негативного отношения к СВО Владислав Шубин совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры — релейного шкафа сигнальной установки. Своими действиями мужчина намеревался нарушить снабжение ВС РФ, прекратить транзит других грузов и перевозки пассажиров, путем остановки железнодорожного сообщения на участке пути перегона станции Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД».

Релейный шкаф для поджога ему выбрал человек, с которым он переписывался в мессенджере. Он прислал координаты месторасположения шкафа, который требовалось поджечь. Видеозапись пожара шкафа, снятую на свой мобильный телефон, осужденный отправил данному абоненту.

В результате умышленных преступных действий, подсудимый причинил ОАО «РЖД» материальный ущерб.

Репортаж из суда с полной историей преступления смотрите здесь.

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств поджога релейного шкафа на участке железнодорожного перегона оперативной группой УФСБ России по Тульской области мужчина был задержан. Свою вину подсудимый признал полностью.