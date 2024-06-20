«Голубой огонь» разбирают? Какая судьба ждет торговый центр из 90-х

Фото Юлии Королевой.

В соцсетях туляки уже простились с привычным зданием на ул. Кутузова. Оказалось — рано.

С «Голубого огня» сняли обшивку, из чего люди сделали вывод, что здание будут сносить. На самом деле в помещениях ТЦ идет глобальный ремонт.

Ремонтные работы начались еще прошлой осенью, просто они не были так заметны. В частности, когда собственники организовывали подъезд для крупной техники, сломали одну из голубых елей, растущих возле ТЦ. Жители поднимали бучу в соцсетях по этому поводу.

Несколько недель назад ремонт в «Голубом огне» стал заметен: съехали арендаторы, несколько ПВЗ. Остались только садовый центр и гостиница, которые пристроены к ТЦ.

В самом же здании переустроили внутренние перегородки, поставили новые окна фасада.

Известно, что на первом этаже обновленного ТЦ откроется фермерский рынок. Будут и другие арендаторы.

Останется ли у ТЦ название «Голубой огонь», пока неизвестно.