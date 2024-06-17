С начала сезона более 1100 туляков пострадали от укусов клещей

Фото Алексея Пирязева.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью в Тульской области обратилось 214 человек (из них 51 — дети). Всего же с начала сезона пострадавших 1167, из них 229 детей. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 1965 случаев.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, за период мониторинга исследовано 1107 клещей, снятых с людей, и 301 клещ из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 11,6%, анаплазмой — 4,8%, эрлихиями — 0,4%.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (36,4%), на территории садово-огородных товариществ (33,6%), при посещении лесов (8,7%) и других территорий (21,3%).

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений.

Как уберечься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.