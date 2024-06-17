  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С начала сезона более 1100 туляков пострадали от укусов клещей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С начала сезона более 1100 туляков пострадали от укусов клещей
Фото Алексея Пирязева.

С начала сезона более 1100 туляков пострадали от укусов клещей

Статистику озвучили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью в Тульской области обратилось 214 человек (из них 51 — дети). Всего же с начала сезона пострадавших 1167, из них 229 детей. За аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 1965 случаев.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, за период мониторинга исследовано 1107 клещей, снятых с людей, и 301 клещ из объектов окружающей среды. Общая инфицированность боррелиями составила 11,6%, анаплазмой — 4,8%, эрлихиями — 0,4%.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (36,4%), на территории садово-огородных товариществ (33,6%), при посещении лесов (8,7%) и других территорий (21,3%).

В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений.

Как уберечься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
клещиукусы клещей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле прошел концерт SHAMAN'а: фоторепортаж
В Туле прошел концерт SHAMAN'а: фоторепортаж
Туляки завоевали медали на чемпионате России по воздухоплавательному спорту
Туляки завоевали медали на чемпионате России по воздухоплавательному спорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.