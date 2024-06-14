Центробанк нашёл в Тульской области двух «черных кредиторов»

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Один из них работал под видом комиссионного магазина, а второй брал украшения «на хранение» под проценты.

С января по март Банк России обнаружил в Тульской области двух нелегальных участников финансового рынка: они выдавали кредиты и займы, не имея на это специального разрешения.

Индивидуальный предприниматель брал «на хранение» ювелирные изделия, но по сути устроил нелегальный ломбард. А комиссионный магазин покупал у клиентов электронику и гаджеты «с правом обратного выкупа».

Фактически такие организации могут продать предмет в любой момент, потому что юридически он не является залогом. В ломбарде клиенту обязаны выдать залоговый билет, а в комиссионке оформляют договор комиссии или купли-продажи.

Банк России ведет предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности. В нём уже 14 тысяч субъектов, 29 из них обнаружены в Тульской области.