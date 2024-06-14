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В Тульском кремле покажут кукольный спектакль
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

В Тульском кремле покажут кукольный спектакль

Постановка пройдёт в рамках проекта «Музейное лето в Туле».

Артисты Тульского государственного театра кукол представят зрителям спектакль «Сказки у Самовара». По сюжету спектакля Лизавета Ивановна выходит замуж за Котофея Ивановича и ищет деликатесы к свадебному столу, пройдя сквозь многие приключения.

Актеры в ярких народных костюмах из русского городского фольклора сыграют с детьми в загадки, споют и станцуют. Артисты также покажут зрителям чудеса управления куклами. Режиссер-постановщик Олег Трусов.

Представление пройдет в субботу, 15 июня, на открытой сцене кремля. Начало в 16.00, вход свободный.

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