В Тульском кремле покажут кукольный спектакль

Артисты Тульского государственного театра кукол представят зрителям спектакль «Сказки у Самовара». По сюжету спектакля Лизавета Ивановна выходит замуж за Котофея Ивановича и ищет деликатесы к свадебному столу, пройдя сквозь многие приключения.

Актеры в ярких народных костюмах из русского городского фольклора сыграют с детьми в загадки, споют и станцуют. Артисты также покажут зрителям чудеса управления куклами. Режиссер-постановщик Олег Трусов.

Представление пройдет в субботу, 15 июня, на открытой сцене кремля. Начало в 16.00, вход свободный.