Россельхознадзор обязал кимовских чиновников убрать незаконную свалку

Сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 47,85 га, расположенного в Киреевском районе Тульской области. Земля принадлежит местной администрации.
На участке инспекторы обнаружили свалку почти на 450 «квадратов» – на земле свалены порубочные остатки, доски, шифер, битый кирпич, полиэтиленовая пленка, пластиковая тара, картонная упаковка, есть следы сжигания мусора.
Сотрудники ведомства объявили чиновникам предостережение и рекомендовали принять меры к рекультивации и расчистке земельного участка.