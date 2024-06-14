Россельхознадзор обязал кимовских чиновников убрать незаконную свалку

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На участке, предназначенном для сельского хозяйства, свалена гора строительного мусора.

Сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 47,85 га, расположенного в Киреевском районе Тульской области. Земля принадлежит местной администрации.

На участке инспекторы обнаружили свалку почти на 450 «квадратов» – на земле свалены порубочные остатки, доски, шифер, битый кирпич, полиэтиленовая пленка, пластиковая тара, картонная упаковка, есть следы сжигания мусора.

Сотрудники ведомства объявили чиновникам предостережение и рекомендовали принять меры к рекультивации и расчистке земельного участка.