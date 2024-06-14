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Россельхознадзор обязал кимовских чиновников убрать незаконную свалку
Фото: 777.fsvps.gov.ru

Россельхознадзор обязал кимовских чиновников убрать незаконную свалку

На участке, предназначенном для сельского хозяйства, свалена гора строительного мусора.

Сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 47,85 га, расположенного в Киреевском районе Тульской области. Земля принадлежит местной администрации.

На участке инспекторы обнаружили свалку почти на 450 «квадратов» – на земле свалены порубочные остатки, доски, шифер, битый кирпич, полиэтиленовая пленка, пластиковая тара, картонная упаковка, есть следы сжигания мусора. 

Сотрудники ведомства объявили чиновникам предостережение и рекомендовали принять меры к рекультивации и расчистке земельного участка.

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Тульская областьКимовский район

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