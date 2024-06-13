Депутаты Тульской областной Думы поддержали проекты федеральных законов о корректировке налоговой системы

Главные изменения — введение в России полноценной прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц и пересмотр ставки налога на прибыль организаций.

— Законопроекты широко обсуждались на площадках Совета Федерации и Государственной Думы с привлечением большого количества специалистов, экспертов, членов Правительства РФ, общественности, представителей субъектов РФ. Для того чтобы сделать налоговую систему более справедливой и гибкой, планируется окончательная замена плоской шкалы налога на доходы физических лиц на прогрессивную. Налоговые изменения не коснутся подавляющего большинства россиян. Если брать статистику по России, то из 64 миллионов работающих людей прогрессивное налогообложение затронет только 2 миллиона человек — это всего 3,2 процента граждан. Это те люди, доход которых свыше 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц, — сказала первый заместитель председателя Тульской областной Думы Галина Алешина.

Согласно поправкам ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Далее начинает действовать уже прогрессивная шкала. Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год предлагается ставка 15%, от 5 млн до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн в год — 20%, от 50 млн руб. в год — 22%. Правило начисления повышенной ставки именно с суммы превышения порога будет сохранено.

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принесет бюджету РФ в 2025 году дополнительные 2,6 трлн руб.

— Эти доходы пойдут на социально-экономическое развитие. Речь о новых нацпроектах, вложениях в инфраструктуру, строительстве жилья и дорог, финансировании мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий. Дополнительные средства направят на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства, на проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, на поддержку больных диабетом, закупку средств реабилитации, на объекты культуры, спорта, — рассказала также Галина Алешина.

Сергей Гребенщиков — Введение прогрессивной шкалы налогообложения обсуждалась давно. Вводятся не такие уж серьезные изменения, и они коснутся совсем небольшого количества граждан. Для обычных людей никаких изменений не произойдет. Те, кто зарабатывает много, должны платить налоги выше. Это поможет снизить социальное расслоение общества и вкладывать больше средств в социальные программы, повышение пенсий, — считает заместитель председателя комитета Тульской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Сергей Гребенщиков.

Юрий Моисеев — Поддерживаю эти инициативы Правительства России. Изменения помогут пополнить бюджет дополнительными средствами. Новая шкала налогов станет для нашего общества более справедливой. Предложения по списанию части долгов регионам считаю тоже очень своевременными. Это станет хорошим подспорьем для развития территорий, которые нуждаются в поддержке федерального центра, — считает председатель комитета областной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев.

Проектом федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» предлагается установить право граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, на получение ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей.

Законопроектом предусматривается, что семейная налоговая выплата выплачивается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. На 2024 год величина прожиточного минимума в Тульской области на душу населения составляет

15 453 рублей.

Семейная налоговая выплата осуществляется каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет или возрасте до 23 лет при условии их обучения в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам) при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов.

Размер ежегодной выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за указанной выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке 6 процентов в полном объеме. То есть семьи фактически будут платить 6 процентов НДФЛ благодаря возврату 7 процентов.

Указанные проекты федеральных законов будут рассматриваться Государственной Думой в первом чтении в конце июня.