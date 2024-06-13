Тулячки завоевали медали на международных соревнованиях по подводному спорту

Фото с сайта минспорта Тульской области.

С 5 по 10 июня в Санкт-Петербурге состоялись международные соревнования по подводному спорту (плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину) среди мужчин и женщин 2006 г. р. и старше, юниоров и юниорок 2007–2010 гг. р.

Также прошли Всероссийские соревнования по подводному спорту (плавание в ластах, плавание в классических ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину) среди мужчин, женщин 2006 г. р. и старше, юниоров и юниорок 2007–2010 гг. р.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов России и 7 стран: Беларусь, Иран, Казахстан, Колумбия, Нигерия, Россия, Эквадор.

По итогам выступлений спортсмены тульской спортшколы «ОКСШОР» завоевали медали различного достоинства.

София Трегубова завоевала две золотые медали на дистанциях 100 м в классических ластах и 50 м в классических ластах, также София стала трехкратной серебряной призеркой на дистанциях 200 м в ластах, 200 м в классических ластах, 1500 м в ластах и заняла третье место на дистанции 400 м в классических ластах.

София Ганюшина стала двукратным серебряным призёром на дистанциях 400 м в ластах и 1500 м в ластах.

По результатам Всероссийских соревнований в своих заплывах лучшей стала Валерия Соломатина на дистанциях 400 м в ластах, 800 м в ластах, 1500 м в ластах и 400 м в классических ластах.

Серебряные медали завоевали Ксения Плисина на дистанции 100 м в ластах и Елизавета Пупшис на дистанции 50 м в классических ластах.

Также Ксения Плисина на дистанции 50 м в ластах показала третий результат.

Подготовили спортсменов ЗТР Павел Дудченко, ЗТР Наталья Дудченко, ЗТР Марина Васильева.